У школах Олександрії перевіряють оновлене меню

З початку нового року діти у садочках та школах Олександрії почали харчуватися за новим меню, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на міськраду.

З метою перевірки процесу впровадження реформи заступниця міського голови Ірина Чемерис разом з начальником управління освіти Олександром Авраменком побувала в декількох школах громади.

Оновлені меню переглянули в ЗНЗ № 2, Олександрійському колегіумі та ЗНЗ № 17 – ліцей.

У ході візиту обговорювали нові вимоги з приготування їжі, труднощі впровадження багатокомпонентного меню, аналізували відгуки школярів та батьків, дегустували страви.

На черзі перевірка інших навчальних закладів міста.

Читаючи коментарі та відгуки батьків, діти дещо не звикли до такого харчування, тож перехід до більш здорового харчування потребуватиме певного часу!

До відома батьків: Цьогоріч всі школи зобов’язані при формуванні меню зменшити кількість цукру у 2-2,5 раза, збільшити кількість фруктів та зменшити кількість хліба на один прийом їжі. Заборонено використання ковбасних виробів і сосисок.



Натомість збільшено у раціоні школярів кількість м’яса птиці та молочних продуктів. Приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, злакові, фрукти та ягоди.



Нове меню складається із близько 160 страв і розробляється одразу на 4 тижні.

Водночас у шкільних буфетах забороняється продавати газовані напої, непастеризовані соки, каву та продукти з високим вмістом цукру чи солі, консервантів, барвників та ароматизаторів.