У школах Олександрії свято останнього дзвоника проведуть у нестандартних форматах

В олександрійських школах добігає кінця навчально-виховний процес і проводяться святкові лінійки, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міської ради.

Для переважної більшості шкіл останній дзвоник пролунає 31 травня, за винятком НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа», де урочистості відбудуться 7 та 8 червня через затяжний карантин.

Місце, час проведення і формат заходів кожний навчальний заклад планує самостійно. Проте за рекомендаціями управління освіти вони будуть організовані нетрадиційно. Тож цьогоріч олександрійські школярі відзначать свято «Останнього дзвоника» не лише у форматі лінійок, а й у вигляді фестивалів, квестів, змагань, фотосесій, вечірок тощо.