У школах та ДНЗ Олександрії тривають комплексні ремонти та оснащення приміщень

Стан приміщень шкіл та дитячих садочків Олександрії одне з важливих й передових питань, які сьогодні вирішує влада міста, повідомляє “Голос Громади”.

Так, у ДНЗ № 39, 43 та Олександрійському колегіумі завершуються роботи з ремонту покрівель. Коштом міського бюджету для садочка № 25 придбані металопластикові вікна та майже готова оновлена системи опалення. А в ЗНЗ І-II ступенів №17 – ліцей триває капремонт харчоблоку.

Зокрема, у межах програми «Спроможна школа для кращих результатів» осучаснюють кабінети фізики в Ліцеї інформаційних технологій та Олександрійському колегіумі, які матимуть високотехнологічне обладнання та інтерактивні комплекси. Поряд з цим, класи НУШ у закладах міста забезпечили новими меблями, комп’ютерним обладнанням, наочним та дидактичним матеріалами.

Також тривають роботи з оформлення документації та будівництва спортивних майданчиків на території ОНВК (ЗНЗ І-II ступенів №17 – ліцей) та НВО «Олександрійська гімназія ім. Т. Г. Шевченка – ЗНЗ І-II ступенів – школа мистецтв».

Загалом, для підготовки закладів освіти до нового навчального року міська рада виділила 8 млн 741 тис. грн. Ці кошти містять видатки місцевого бюджету, співфінансування різних рівнів та державні субвенції.