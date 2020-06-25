У школі на Олександрійщини зробили капітальний ремонт даху

У Новій Празі у ЗОШ I-III ступенів №2 Олександрійського району проводять ремонт приміщення, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Зокрема, вже повністю замінили покрівлю навчального закладу. Крім того, підрядники продовжують утеплювати та оздоблювати фасад школи, проводять демонтаж на другому поверсі й замінюють електричні мережі.

Далі, після підготовчого етапу проведуть ремонт у всіх класних кімнатах. Однак, ремонт на третьому поверсі на коридорі та в класах завершено.

Будівельники планують завершити роботи до кінця року. Загальна кошторисна вартість реконструкції складає понад 46 мільйонів гривень.