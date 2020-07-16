У скільки обійдеться лікування коронавірусу в стінах лікарні мешканцям Кіровоградщини?

За словами Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 в умовах стаціонарного догляду є безкоштовним для пацієнтів.

Повідомляє «Голос Громади».

Зокрема, медична допомога надаватиметься хворим навіть якщо у них не підписана угода із сімейним лікарем.

«Якщо є ознаки коронавірусної хвороби, особливо якщо у вас гострі симптоми: температура вище 38 градусів, ускладнення дихання та інші ознаки, то треба набирати 103, розповісти про свої симптоми і приїде бригада екстреної медичної допомоги. Якщо будуть відповідні покази – вас госпіталізують і вам буде надана медична допомога – незалежно від того, чи є у вас угода із сімейним лікарем, чи немає. Все лікування, яке відбувається в умовах стаціонару, коли використовуються лікарські засоби – це все безкоштовно. В нас прийняті відповідні нормативні акти, а також є відповідне фінансування закладів, які лікують хворих на COVID-19», – наголосив Максим Степанов.

За словами Міністра охорони здоров’я, нормативні акти передбачають, що у вартість лікування, яке держава компенсує хворим на COVID-19, входить вартість лікарських засобів, всіх маніпуляцій, а також підвищена заробітна плата у розмірі 300% для медичних працівників, які працюють з хворими на КОВІД-19.