У скільки обійдеться відпочинок дитини в оздоровчому таборі “Дружба”

Дитячий оздоровчий заклад «Дружба», що на Олександрійщині, готується до проведення літнього сезону 2021. повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Приютівської громади.
Цьогоріч у закладі планують охопити оздоровленням та відпочинком 500 дітей. Зокрема, відпочити та оздоровитися безкоштовно зможуть близько 30 дітей пільгових категорій з нашої громади.
Впродовж літа планують провести відпочинок для дітей у 3 зміни:
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перший заїзд: 15 червня – 5 липня;
наступний: 07 липня – 27 липня;
й останній, третій: 29 липня – 18 серпня.
Повна вартість путівки (період на 21 день) коштуватиме 8 тисяч гривень.
У закладі готові приймати дітей із дотриманням усіх протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням COVID-19.
Телефон для довідок: (067) 255-16-65
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