У старостинських округах Олександрійщини час поліпшувати інфраструктуру

Про це заявив міський голова Сергій Кузьменко на черговому засіданні виконавчого комітету Олександрійської міськради, повідомляє «Голос Громади».

«Цього року плануємо у ряді населених пунктів збудувати спортивні мультифункціональні майданчики. У першу чергу – в селищі Олександрійському, яке давно не бачило хороших інвестицій, тому поважаючи його жителів, почнемо звідти. Не є винятком Звенигородка, Ізмайлівка, Головківка, які теж потребують допомоги влади: ми знайдемо можливості, в яких проєктах їх підтримати. Ми живемо в матеріальному світі, тому на жаль, фізично не зможемо зробити те, на що не вистачить фінансових ресурсів, але знаємо проблеми і будемо знаходити справедливі алгоритми, аби для всіх мікрорайонів, населених пунктів, вулиць і кожного жителя нашої Олександрійської громади були помітні позитивні зміни. Над цим і будемо працювати у 2022 році», – зокрема зазначив Сергій Кузьменко.