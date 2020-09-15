У суботу відбудеться матч ФК «Олександрія» – «Ворскла»  при підтримці вболівальників на трибунах

У суботу, 19 вересня, відбудеться матч 3 туру Favbet Ліги сезону 2020/2021 «Олександрія» — «Ворскла» (Полтава), який пройде при підтримці вболівальників на трибунах КСК «Ніка», повідомляє «Голос Громади» на сторінку клубу. Матч розпочнеться о14.00.

За даними МОЗ, при проведенні матчів у регіонах із “зеленим” або “жовтим” рівнем епідемічної небезпеки, повинно бути забезпечено дотримання вимог щодо перебування 1 особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території та фізичного дистанціювання між глядачами.

Обов’язково при вході на територію КСК «Ніка» одягати маску.

Пройти температурний скринінг (при ознаках підвищеної температури та проявах ГРВІ вболівальник на стадіон не допускається).

За сприянням стюардів провести дезінфекцію рук антисептиком. Вхід на стадіон дітей віком до 14 років тільки у супроводі дорослого.

Дотримуватись соціальної дистанції (1,5-2 метри).

Займати місця в чаші стадіону суворо по місцях вказаних у квитках. Не знімати маску протягом всього матчу.

При відвідуванні туалетів не створювати тисняву та дотримуватись соціальної дистанції. Власники абонементів розміщуються у другому та восьмому секторах на місцях з спеціальними позначками (при сприянні стюардів).

По завершенню матчу організовано залишити чашу стадіону, дотримуючись соціальної дистанції та не знімаючи масок.

Футбольний клуб «Олександрія» звертається з проханням до вболівальників неухильно дотримуватись вищевикладених правил. Ми повинні показати всім футбольним інституціям та громадськості, що в Олександрії здатні організувати проведення футбольного матчу з вболівальниками на високому організаційному рівні, дотримуючись всіх правил пов’язаних з ситуацією гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Придбати квиток на матч ФК «Олександрія» — ФК «Ворскла» можна в касах КСК «Ніка» в п’ятницю, 18 вересня, з 11:00 до 17:00 та в суботу, 19 вересня, з 11:00 до початку матчу. (Одна особа може придбати тільки один квиток).

Що стосується власників абонементів. Абонементи на сезон 2019/20 будуть дійсні на матчі сезону 2020/21 лише на ту кількість матчів, які ви не відвідали у минулому чемпіонаті. Надалі вхід на стадіон лише за наявності квитка.