У світі зафіксовано третій випадок повного одужання від ВІЛ

Науковці виявили третю у світі людину, яка повністю вилікувалася від ВІЛ – вірусу імунодефіциту.

Жінку середнього віку і змішаної раси вдалося вилікувати завдяки трансплантації пуповинної крові, пише The New York Times. Дослідники представили деякі подробиці випадку на конференції з ретровірусів і опортуністичних інфекцій в Денвері, штат Колорадо.

Пацієнтці поставили діагноз ВІЛ у червні 2013 року, і з того часу вона приймала антиретровірусні препарати, що підтримують низький рівень вірусу в організмі. У березні 2017 року в неї діагностували гострий мієлоїдний лейкоз.

У серпні того ж року в організм жінки ввели пуповинну кров від донора з мутацією, що блокує проникнення ВІЛ до клітин. Однак для приживлення клітин пуповинної крові могло знадобитися близько шести тижнів, тому їй також ввели частково сумісні стовбурові клітини крові від родича першого ступеня споріднення.

Пацієнтка вирішила припинити антиретровірусну терапію через 37 місяців після процедури, і вже більш ніж 14 місяців у неї немає ознак ВІЛ в аналізах крові та не виявляються антитіла до вірусу.

Науковці кажуть, що пуповинна кров доступніша, ніж дорослі стовбурові клітини, які використовувалися при трансплантації кісткового мозку для лікування двох попередніх пацієнтів. Крім того, їй не потрібна повна сумісність з реципієнтом, а процес реабілітації проходить набагато легше.

За словами науковців, стать і расова приналежність нової пацієнтки знаменують собою значний крок уперед в розробці ліків проти ВІЛ: хоча жінки складають більшу частину носіїв ВІЛ-інфекції у світі, серед учасників випробувань лікування їх лише 11%.

У світі відомі тільки два випадки повного одужання від ВІЛ. УНІАН писав, як 40-річний Адам Кастільєхо став другою людиною, яка поборола вірус. В організмі 40-річного лондонця не виявили вірус через 30 місяців після припинення антиретровірусної терапії.

А 54-річний Тімоті Рей Браун, який вважається першою у світі людиною, вилікуваною від ВІЛ, жив без вірусу 12 років, проте у 2020-му помер від лейкемії.

Обом чоловікам пересаджували кістковий мозок від донорів з мутацією, що блокує ВІЛ. Таку мутацію було виявлено лише у 20 000 донорів, більшість з яких мають північноєвропейське походження.

Джерело. УНІАН