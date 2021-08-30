Про два меморіальні забіги, які відбулися в Олександрійській та Новопразькій громадах до Дня пам’яті захисників України повідомляє «Голос Громади».

В Олександрії легкоатлетичний забіг в пам’ять про загиблих воїнів «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» пройшов 29 серпня. Ініціатором заходу виступила громадська організація «Захисники України – Олександрійщини». ЇЇ члени таким чином підтримали в нашому місті всеукраїнську акцію Дня пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Такі забіги та інші урочисті заходи пройшли по всій країні 28-29 серпня.

Маршрут забігу проліг в Олександрії від площі Покровської до площі Соборної по центральному проспекту. У ньому взяли участь не лише члени організації – ветерани АТО/ООС, а й усі, хто бажав долучитися до цієї важливої події. На Соборній площі учасники вшанували пам’ять загиблих за Україну героїв хвилиною мовчання.

Як поділився з «Голосом Громади» учасник АТО/ООС, голова ГО «Захисники України – Олександрійщини» Олександр Михайлик, даний забіг пам’яті в Олександрії відбувся вперше. Він висловив сподівання, що у подальшому до такої акції долучатимуться більше учасників.

В ході подальшої розмови з’ясувалося, що в олександрійському забігу брали участь не лише місцеві захисники і активісти. Так, Новопразьку громаду представляв в Олександрії колишній боєць Української добровольчої армії, а нині волонтер Костянтин Малихін. За день до цього (28 серпня) у Новопразькій громаді у рамках відзначення Дня пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України ним був зініційований такий же забіг. Осередком вшанування героїв за традицією став Шарівський навчально-виховний комплекс. Мета акції співзвучна загальноукраїнській – пробігти дистанцію за героїв, котрі віддали життя за Україну і вшанувати у такий спосіб їхній подвиг.

У Шарівці це був вже третій щорічний забіг, який цього разу зібрав учнів, вчителів Шарівського НВК, інших жителів села. До їхньої когорти приєдналися військовослужбовці, волонтери, ветерани бойових дій. І так само, солідарно, у колоні бігли представники Олександрійської громади – зокрема і Олександр Михайлик. Учасники забігу здолали від 500 метрів до кількох кілометрів – хто скільки зміг. Але всіх об’єднувало почуття спільноти та гордості за українських захисників. Учасники меморіального забігу замість стартових номерів несли на грудях портрети загиблих героїв, які моли б бути серед живих і так само пробігти кілометр разом з усіма… І таке духовне єднання – головний лейтмотив акції пам’яті «Шаную воїнів, біжу за Героїв України».

Щороку 29 серпня в Україні відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Цю дату своїм указом встановив президент України Володимир Зеленський, про підписання документа глава держави поінформував під час урочистостей 24 серпня 2019 року.

(Фото з Шарівки надала активістка Альона Малихіна, за що «Голос Громади» висловлює їй подяку)