У травні безробітні Кіровоградщини можуть безкоштовно здобути 25 професій

У травні поточного року безробітні громадяни, які зареєстровані у службі зайнятості, можуть безкоштовно пройти професійне навчання за 25 спеціальностями. Це професії кравця, оператора покоївки, кухаря суднового, контролера-касира, оператора верстатів та ін.

Навчання здійснюється у Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) – спеціалізованих навчальних закладах сучасного європейського рівня для дорослого населення. ЦПТО ДСЗ створені для ефективної підготовки висококваліфікованих робітників шляхом професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

До мережі ЦПТО ДСЗ входять 11 навчальних закладів. У травні навчання відбуватиметься у 3 з них, що розміщені у Дніпрі, Харкові та Одесі.

05 травня – покоївка, оператор котельні;

11травня – кравець, касир (в банку), оператор верстатів з ПК, фрезерувальник, покоївка, курси цільового призначення за навчальною програмою «Підприємницька діяльність у сфері малого бізнесу», оператор котельні;

12 травня – молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими (очно-дистанційно);

13 травня – електрогазозварник;

17 травня – курси цільового призначення за навчальною програмою «Сучасні технології бухгалтерського обліку та фінансової звітності»;

18 травня – електрогазозварник (очно), продавець продовольчих товарів (очно), кухар судновий, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків;

24 травня – манікюрник, продавець непродовольчих товарів;

25 травня – контролер-касир (очно), педикюрник, манікюрник;

26 травня – перукар, бджоляр, продавець непродовольчих товарів (очно),

офісний службовець (бухгалтерія) (очно);

27 травня – касир (в банку) (очно).

Безпосередньо за направленням Кіровоградського обласного центру зайнятості, безробітні можуть у травні пройти курси цільового призначення за навчальною програмою «Сучасні методи роботи із знаряддями вилову». Навчання розпочинається у другій половині травня відповідно.

Умови направлення на навчання:

професійно-технічна освіта,

досвід роботи,

вік особи не менше 18 років,

медична довідка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінено, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном 0(522) 32-13-28.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou.