У травні через Кіровоградщину пустять додаткові потяги

На Великдень та травневі свята “Укрзалізниця” збільшила кількість поїздів, деякі з них прямуватимуть через Кіровоградщину, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Проїжджатимуть Кіровоградщину потяги:

№209/210 Харків – Одеса. Із Харкова вирушає 30 квітня та 2 травня. Із Одеси — 1 та 3 травня (зупинки у Павлиші, Користівці, Знам’янці, Кропивницькому, Новоукраїнці, Помічній).

№242/241 – 210/212 Харків – Одеса. Із Харкова вирушає 7 травня. Із Одеси — 9 травня (зупинки у Павлиші, Користівці, Знам’янці, Кропивницькому, Новоукраїнці, Помічній).

№232/231 Запоріжжя – Івано-Франківськ. Із Запоріжжя вирушає 30 квітня та 8 травня, з Івано-Франківська — 1 та 9 травня (зупинки в Олександрії та Знам’янці).

№254/253 Київ – Маріуполь. Із Києва вирушає 30 квітня та 3, 9 травня, з Маріуполя — 1, 4 та 10 травня (зупинка у Знам’янці).

№298/297 Миколаїв – Київ. Із Миколаєва вирушає 29 квітня, 4, 6, 10 травня. Із Києва — 30 квітня, 5, 7, 11 травня (зупинка у Долинській).

Нагадуємо, про дотримання протиепідеміологічних вимог під час подорожей та користування залізницею.