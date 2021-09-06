Центр надання адміністративних послуг м.Олександрії застосовує е-паспорти

Відтепер ЦНАП м. Олександрії застосовує цифрові копії документів, які посвідчують особу. Законом України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» закріплено право використання громадянами України е-паспорта через мобільний додаток Дія.

Електронні копії е-паспорту та е-паспорту для виїзду за кордон можуть подаватися та застосовуватися у таких самих випадках, коли законодавством передбачено подання та застосування копій паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Для передавання копії цифрового документа відвідувач сканує QR-код в ЦНАП через мобільний застосунок Дія та підтверджує передавання даних про себе.

Дія автоматично формує лист із копіями цифрових документів з електронною адресою ЦНАПу. Далі відвідувачу необхідно підтвердити передачу листа на електронну пошту. Це значно спрощує як громадянам, так і адміністраторам процедуру опрацювання документів при зверненні.

Джерело. Олександрійська міська рада.