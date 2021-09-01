У вересні щочетверга на прямому зв’язку пенсійники Кіровоградщини

У головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня діє пряма телефонна «гаряча» лінія. Отримати детальні роз’яснення, консультативну допомогу ви можете за телефоном: (0522) 33-04-41.

Крім того, щочетверга з 11.00 до 12.00 на телефонні дзвінки відповідають керівники структурних підрозділів головного управління:

02.09.2021 – заступник начальника головного управління Інна МАКСИМЕНКО.

09.09.2021 – начальник управління контрольно-перевірочної роботи Світлана КРИВЕНКО.

16.09.2021 – начальник юридичного управління Євгенія ВОРОНЮК.

23.09.2021 – заступник начальника управління – начальник відділу методології та контролю за використанням даних інформаційних систем та електронних реєстрів управління інформаційних систем та електронних реєстрів Оксана ПУХАРЬ.

30.09.2021 – заступник начальника управління – начальник відділу розгляду звернень управління обслуговування громадян Володимир ІЩЕНКО.