У Войнівському ЗДО відремонтували приміщення для інклюзивної освіти

У Войнівському закладі дошкільної освіти «Веселка» Приютівської територіальної громади відремонтували приміщення, у якому в подальшому облаштують ресурсно-інклюзивну кімнату, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт громади.
Група будівельників виконала внутрішні роботи. серед яких суцільне вирівнювання стін, шпаклювання стін та укосів, встановили міжкімнатні двері, уклали керамічну плитку, пофарбували стіни, проклали електропроводку тощо.
Незабаром в оновленому інклюзивному просторі діти навчатимуться покращувати свій когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток.
Проведення ремонтних робіт профінансовано коштом місцевого бюджету – 62 964,08 грн.