У Войнівці відкрили нову ресурсну кімнату для дітей з особливими проблемами

Днями у Приютівській ОТГ відбулося відкриття нової інклюзивної кімнати, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на офіційний сайт Приютівської територіальної громади.

Такий опорний заклад з інклюзивної освіти з`явився на базі Войнівського закладу загальної середньої освіти I-III ст. для занять учнів з особливими освітніми потребами.

Ресурсну кімнату облаштували у вільних кабінетах дошкільного Войнівського закладу «Веселка», послугами якої будуть користуватися усі здобувачі закладів освіти Приютівської селищної ради з особливими потребами, переважна більшість яких мешкає саме на території Войнівського старостинського округу.

Ресурсна кімната поділена на навчальну, ігрову зони, релаксації та відпочинку.

Тут маленькі школярі з користю та задоволенням проводитимуть свій час, а ще розвиватимуть свої пізнавальні здібності. Розважати малюків у перервах між заняттями, допомогти їм розслабитися та переключитися спонукатиме інтерактивна підлога, яка є особливо корисною при роботі з дітьми, що мають розлади аутичного спектра.

За допомогою спеціальних програм діти у формі гри непомітно для себе навчатимуться нового, соціалізуватимуться, активно включатимуться в навчальний процес.