У виправній колонії Кіровоградщини знову запобігли випадку передачі заборонених речей засудженому

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До виправної колонії знову намагались передати заборонені речі засудженому, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт пресслужбу відомства.

Під час видачі посилки засудженому у Петрівській виправній колонії №49 у середині упаковки розчинної кави виявили мобільний телефон та купюру номіналом 200 гривень, зокрема вилучено пляшку з алкоголем.

За спробу передачі заборонених речей відправника притягнуть до адміністративної відповідальності.

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