У виправній колонії Кіровоградщини знову запобігли випадку передачі заборонених речей засудженому

До виправної колонії знову намагались передати заборонені речі засудженому, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт пресслужбу відомства.

Під час видачі посилки засудженому у Петрівській виправній колонії №49 у середині упаковки розчинної кави виявили мобільний телефон та купюру номіналом 200 гривень, зокрема вилучено пляшку з алкоголем.

За спробу передачі заборонених речей відправника притягнуть до адміністративної відповідальності.