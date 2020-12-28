У якому районі Кіровоградщини платять найбільше?

Середній розмір заробітної плати у вакансіях станом на 01.12.2020 року становив 6,9 тис. грн (на відповідну дату 2019 року – 6,2 тис. грн). У 64% вакансій розмір заробітної плати – вище мінімальної.

Серед міст і районів Кіровоградщини найбільшу заробітну плату пропонували роботодавці Маловисківського району – 10,9 тис. грн. На другому місці у «рейтингу» за розміром заробітної плати Новоукраїнський район – 6,8 тис. грн. Своєрідну «бронзу» між собою розділили м. Світловодськ та Світловодського району – 6,7 тис. грн, Гайворонський район – 6,7 тис. грн та Устинівський район – 6,7 тис. грн.

У решті районів середній розмір оплати праці у вакансіях коливався від 4,7 тис. грн до 6,6 тис. грн.