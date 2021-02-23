У якому стані перебуває озима зернових на полях Кіровоградщини

Аграрії Кіровоградщини збільшили посіви озимих культур під урожай 2021 року у порівнянні з минулим роком. Як переживає зиму озима доповіла директорка департаменту агропромислового розвитку ОДА Марія Чорна, інформує “Голос Громади”.

Зазначається, що у Кіровоградській області в доброму та задовільному стані 376,9 тис. га озимих зернових, а це 80% засіяних площ.

«Загибелі та пошкоджень рослин озимої пшениці й озимого ріпаку не виявили за період перезимівлі. Посіви озимих культур знаходяться у стадії зимового спокою», – зазначила Марія Чорна.

Висота снігового покриву складає від 5 до 12 см, у північно-західних, центральних і південно-західних районах 19-25 см.

Мінімальна температура ґрунту на глибині залягання вузла кущіння озимих культур у найхолоднішу ніч знижувалась до 7 градусів морозу, а це значно вище критичної температури вимерзання.