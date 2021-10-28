У яких медичних закладах Кіровоградщини МРТ і КТ безоплатні для пацієнтів з онкологією?

Діагностика і лікування онкологічних хвороб входять до Програми медичних гарантій та є безоплатними для пацієнтів.
Такі вартісні методи діагностики, як МРТ і КТ, — у пакеті хіміотерапевтичного лікування.
За хіміотерапевтичне лікування дітей та дорослих у стаціонарних та амбулаторних умовах у медзакладах, які підписали відповідні пакети з НСЗУ, пацієнти платити не повинні. За лікування пацієнтів медичним закладам платить НСЗУ.
Наприклад, у 2021 році за пакетом хіміотерапевтичного лікування заклади отримали 1,3 млрд грн.
Взагалі хіміотерапевтичне лікування включає всі необхідні інструментальні дослідження пацієнтам із підтвердженим онкологічним діагнозом, зокрема й:
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магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
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рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (з внутрішньовенним контрастуванням).
МРТ і КТ безоплатні для пацієнтів з клінічно та морфологічно встановленим діагнозом злоякісного новоутворення у 100 закладах у всіх регіонах України. Їх перелік та розташування є на дашборді НСЗУ, у фільтрі Напрям оберіть “Онкологія”, Група послуг — “Хіміотерапевтичне лікування”.
На Кіровоградщині таких закладів 5:
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КНП “ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”
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ПП “ЛІКАРНЯ СВЯТОГО ЛУКИ”
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ТОВ “УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТОМОТЕРАПІЇ”
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КНП “ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”
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ПП ПРИВАТНА ВИРОБНИЧА ФІРМА “АЦИНУС”
Що ще пацієнт отримує безоплатно під час хіміотерапії, можна побачити у вимогах ПМГ (пункт 26, файл Специфікація).
Щоб отримати лікування в межах пакету “Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах”, в тому числі – і безоплатне КТ, МРТ, пацієнту потрібне електронне направлення. Направлення пацієнтам із встановленим онкодіагнозом видає лікуючий лікар.
Якщо у медзакладі у пацієнта вимагають гроші за послуги, які є безоплатними, залишайте скаргу головному лікарю медичного закладу, а також НСЗУ. Як це зробити, в інформації за посиланням.