У яких медичних закладах Кіровоградщини МРТ і КТ безоплатні для пацієнтів з онкологією?

Діагностика і лікування онкологічних хвороб входять до Програми медичних гарантій та є безоплатними для пацієнтів.

Такі вартісні методи діагностики, як МРТ і КТ, — у пакеті хіміотерапевтичного лікування.

За хіміотерапевтичне лікування дітей та дорослих у стаціонарних та амбулаторних умовах у медзакладах, які підписали відповідні пакети з НСЗУ, пацієнти платити не повинні. За лікування пацієнтів медичним закладам платить НСЗУ.

Наприклад, у 2021 році за пакетом хіміотерапевтичного лікування заклади отримали 1,3 млрд грн.

Взагалі хіміотерапевтичне лікування включає всі необхідні інструментальні дослідження пацієнтам із підтвердженим онкологічним діагнозом, зокрема й:

магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);

рентгенологічні дослідження, в тому числі комп’ютерна томографія (з внутрішньовенним контрастуванням).

МРТ і КТ безоплатні для пацієнтів з клінічно та морфологічно встановленим діагнозом злоякісного новоутворення у 100 закладах у всіх регіонах України. Їх перелік та розташування є на дашборді НСЗУ, у фільтрі Напрям оберіть “Онкологія”, Група послуг — “Хіміотерапевтичне лікування”.

На Кіровоградщині таких закладів 5:

КНП “ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

ПП “ЛІКАРНЯ СВЯТОГО ЛУКИ”

ТОВ “УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТОМОТЕРАПІЇ”

КНП “ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

ПП ПРИВАТНА ВИРОБНИЧА ФІРМА “АЦИНУС”

Що ще пацієнт отримує безоплатно під час хіміотерапії, можна побачити у вимогах ПМГ (пункт 26, файл Специфікація).

Щоб отримати лікування в межах пакету “Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах”, в тому числі – і безоплатне КТ, МРТ, пацієнту потрібне електронне направлення. Направлення пацієнтам із встановленим онкодіагнозом видає лікуючий лікар.

Якщо у медзакладі у пацієнта вимагають гроші за послуги, які є безоплатними, залишайте скаргу головному лікарю медичного закладу, а також НСЗУ. Як це зробити, в інформації за посиланням.