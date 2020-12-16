У яких сферах зайнятості на Кіровоградщині найбільше вакансій

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у фахівцях різних професій для працевлаштування до підприємств видобувної промисловості, сфери залізничних перевезень та медичній галузі.

Зокрема, роботодавці області потребують 180 працівників для забезпечення діяльності підприємств залізничної сфери. Вакантними є 38 посад: бригадир на дільницях основного виробництва (інші кваліфіковані роботи), водій автотранспортних засобів, дефектоскопіст з газового та рідинного контролю, електрогазозварник, електрозварник ручного зварювання, електромеханік, електромонтажник-схемник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтер контактної мережі, електромонтер тягової підстанції, енергодиспетчер, коваль ручного кування, майстер, маляр, машиніст бульдозера (будівельні роботи), машиніст екскаватора, машиніст крана автомобільного, мийник-прибиральник рухомого складу, монтер колії, оглядач вагонів, оглядач-ремонтник вагонів, помічник машиніста електровоза, слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка), слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування, слюсар з ремонту рухомого складу, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, слюсар-інструментальник, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, сторож, терміст на установках СВЧ, тесляр, токар, тракторист, фрезерувальник, черговий по залізничній станції, черговий по переїзду, черговий стрілочного поста. Серед зазначених вакансій, 135 є актуальними на Знам’янщині, 43 – у Долинському районі та 2 на Добровеличківщині.

176 вакансій є у медичних установах Кіровоградщини. Зокрема, це посади (51 одиниця) за такими професіями: адміністратор системи, апаратник хімводоочищення, бухгалтер, економіст, електрогазозварник, електромонтер з обслуговування електроустановок, лаборант (хімічні та фізичні дослідження), лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, лікар з ультразвукової діагностики, лікар загальної практики-сімейний лікар, лікар приймальної палати (відділення), лікар функціональної діагностики, лікар-акушер-гінеколог, лікар-анестезіолог, лікар-бактеріолог, лікар-гінеколог для дітей та підлітків, лікар-ендокринолог, лікар-ендоскопіст, лікар-інфекціоніст, лікар-кардіолог, лікар-лаборант, лікар-нарколог, лікар-невролог дитячий, лікар-невропатолог, лікар-нефролог, лікар-ортопед-травматолог, лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог, лікар-патологоанатом, лікар-педіатр, лікар-педіатр дільничний, лікар-педіатр-неонатолог, лікар-психіатр, лікар-рентгенолог, лікар-стоматолог, лікар-терапевт, лікар-уролог, лікар-фізіотерапевт, лікар-фтизіатр, лікар-хірург, медичний директор, молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими, покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, сестра медична (брат медичний), сестра медична (брат медичний) зі стоматології, сестра медична (брат медичний) стаціонару, фельдшер, юрисконсульт, юрист. Вакансії є актуальними у таких районах: Кропивницький (34 вакансій), Маловисківський (32 вакансії), Добровеличківський (24 вакансії), Знам’янський (18 вакансій), Олександрійський (15 вакансій), Долинський (13 вакансії), Олександрівка (10 вакансій), Голованівський (9 вакансій), Петрівський (9 вакансій), Благовіщенський (8 вакансій) та по 1 вакансії у Компаніївському, Новомиргородському, Світловодському та Устинівському районах.

114 вакансій пропонують мешканцям Кіровоградщини у гірничодобувній сфері. Вакантиними є 37 посад за такими професіями: апаратник вилуговування, апаратник очищення стічних вод, вантажник, водій автотранспортних засобів, гірник очисного забою, гірник підземний, гірничомонтажник підземний, електрогазозварник, електромеханік з підіймальних установок, електромеханік підземної дільниці, електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, інженер, комірник, кріпильник, лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей, люковий (гірничі роботи), машиніст дробильно-помельно-сортувальних механізмів, машиніст екскаватора, машиніст електровоза, машиніст конвеєра, машиніст підіймальної машини, налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування, оператор з геофізичного випробування корисних копалин, підсобний робітник, покоївка, прибиральник виробничих приміщень, прибиральник службових приміщень, прибиральник територій, приладист (електронна техніка), рамник, роздавальник вибухових матеріалів, складач поїздів, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, стовбуровий (підземний). 112 вакансій зареєстровано на Маловисківщині та 2 – у Кропивницькому районі.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.