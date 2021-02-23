У яких видах економічної діяльності працювали мешканці Кіровоградщини віком до 20 років?

Станом на 01 лютого 2021 року 165 мешканців Кіровоградщини у віці від 15 до 19 років мали статус безробітного. З них 59 осіб, які раніше працювали та отримали статус безробітного у термін до 1 року після звільнення з останнього місця роботи.

За видами економічної діяльності молодь працювала у таких сферах:

сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 19 осіб;

вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур – 15 осіб;

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 12 осіб;

переробна промисловість – 9 осіб;

роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами – 7 осіб;

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 4 особи;

тимчасове розміщування й організація харчування – 4 особи;

виробництво цукру – 3 особи;

діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування – 3 особи;

виробництво іншого верхнього одягу – 2 особи;

інформація та телекомунікації – 2 особи;

освіта – 2 особи;

надання інших видів послуг – 2 особи;

професійно-технічна освіта – 2 особи;

розведення великої рогатої худоби молочних порід – 2 особи;

фінансова та страхова діяльність – 2 особи;

По одній особі працювали у таких сферах: виробництво автотранспортних засобів, виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних виробів, виробництво м’яса, державне управління загального характеру, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, діяльність агентств працевлаштування, діяльність агентств тимчасового працевлаштування, діяльність інших громадських організацій, діяльність лікарняних закладів, діяльність національної пошти, діяльність приватних охоронних служб, діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку, діяльність центрального банку, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, добування уранових і торієвих руд, дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки, Інші види діяльності з прибирання, інші види кредитування, інші види перероблення та консервування фруктів і овочів, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, надання інших інформаційних послуг, надання послуг перукарнями та салонами краси, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги, постачання інших готових страв, професійна, наукова та технічна діяльність, розведення свиней, роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення, роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність.