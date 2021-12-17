У закладах харчування області бракує кухарів

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба в кухарях.

Станом на 17 грудня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1670 вакантних посад. Наразі заклади харчування області потребують 21 кухаря.

Роботодавці області готові платити кухарям від 3 250 грн до 8 541 грн. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.