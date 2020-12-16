У жителя Кіровоградської області зберігалась зброя та боєприпаси

На Кіровоградщині правоохоронці Світловодського відділу поліції, після надання та перевірки інформації, вилучили вдома зброю та боєприпаси у 61-річного місцевого жителя. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Національної поліції Кіровоградської області.

Після обшуку домоволодіння чоловіка було вилучено й направлено до експертів-криміналістів для дослідження мисливську гладкоствольну рушницю, обріз рушниці, димову шашку, корпуси вибухового заряду до гранати Ф – 1 та РГД – 5, запал до бойової гранати, вибуховий пакет та самопал, а також 170 набоїв різного калібру.

Розпочато кримінальне провадження. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.