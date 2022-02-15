Учасники боїв на територіях інших держав отримали відзнаки

За активну життєву позицію з вирішення проблем ветеранів війни, учасників бойових дій, плідну громадську діяльність з патріотичного виховання молоді міста та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 33-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан міська влада відзначила ряд ветеранів-олександрійців, повідомляє «Голос Громади».

Грамотами Олександрійської міської ради нагороджено Звєрєвщикова Євгена Володимировича, Піщанського Олександра Івановича та Прожогу Олександра Миколайовича.

Подяки міського голови Олександрії оголошені Буднику Анатолію Михайловичу, Буднику Григорію Никоноровичу, Зінченку Андрію Анатолійовичу, Петренку Олександру Олексійовичу, Рижову Оленксандру Вододимировичу та Соколову Олегу Валентиновичу.

Також ветеранам-афганцями були вручені подяки голови Олександрійської районної державної адіміністрації.

Громадська організація «Олександрійські воїни-інтернаціоналісти «Солдати в Афгані» нагородила медалями Української спілки ветеранів Афаністану Олександра Піщанського та Олександра Прожогу. Нагороди вручив голова громадської організації Євген Звєрєвщиков.