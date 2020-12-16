Учень Новопразької спецшколи став переможцем обласного конкурсу дитячих малюнків «Без насильства світ стане кольоровим»

Днями на Кіровоградщині оголосили переможців обласного конкурсу дитячих малюнків «Без насильства світ стане кольоровим», повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Участь у конкурсі взяло понад 400 дітей з області. Переможців обирали за двома віковими категоріями: від 7 до 12 років, від 13 до 18 років.

Переможцями конкурсу стали:

ІІІ місце в молодшій віковій категорії посів учень Новопразької спецшколи Кіровоградської обласної ради 11-річний Іван Попов із роботою «Сім’я – це простір без насильства»;

ІІ місце в молодшій віковій категорії зайняла 9-річна Дарина Затуливітер з Добровеличківки з малюнком «Щасливий той, хто щасливий у себе вдома»;

І місце в молодшій віковій категорії зайняв 7-річний Владислав Хайнацький з Кропивницького з малюнком «Я за дитинство без насильства»;

ІІІ місце в старшій віковій категорії посіла 15-річна Ірина Голованова з Малої Виски з роботою «Батьківські руки мають обіймати»;

ІІ місце в старшій віковій категорії зайняла 14-річна Тетяна Вагнер з Бобринця з роботою «Щасливий той, хто щасливий у себе вдома»;

І місце в старшій віковій категорії посів 13-річний Артем Талата з Онуфріївки. Робота називається «Щасливий той, хто щасливий у себе вдома».

Авторів кращих робіт вручили дипломи та цінні подарунки.