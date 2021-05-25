Учениця Новопразького НВК здобула перемогу у Всеукраїнському конкурсі з дослідницьких робіт

Учениця Новопразького навчально-виховного комплексу Дарія Руда здобула перше місце у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Новопразької громади.

Юна дослідниця отримала диплом першого ступеня за роботу «Використання засобів сенсорної та арт-терапії для стимулювання позитивних емоцій у дітей з розладами аутичного спектру».

Учениця опрацювала тему використання роботизованих систем у корекційній роботі з дітьми, які мають розлади аутичного спектру. В теоретичній частині Даша Руда проаналізувала надбання відомих науковців у цій галузі (Й.Шванцара, О.Орєхової). А в практичному розділі розробила етапи впровадження роботизованих систем у корекційну роботу з дітьми. За висновками дослідниці, вони можуть впливати на дітей з розладами аутичного спектру за допомогою сенсорної та арт-терапії.

Найважливіше те, що даний науковий проєкт Даші можна використовувати у більшості навчальних закладів та під час корекційних занять з дітьми з розладами аутичного спектру.