Учні Олександрійщини зайняли призові місця на міжнародних музичних конкурсах

Нещодавно, при підтримці департаменту культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської обласної державної адміністрації, Національної всеукраїнської музичної спілки відбувся ІХ Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Свято талантів». Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на офіційний сайт Приютівської ОТГ.

Фестиваль-конкурс проходив дистанційно. Взявши участь у ньому, учні Новопразької дитячої музичної школи здобули 6 призових місць у номінації «Академічний вокал».

Диплом лауреат І ступеня здобула Бузинник Злата учениця 7 класу Новопразької ДМШ Приютівської філії викладач Драгомирова В.В., концертмейстер Михайлова О.С.

Зокрема, у м. Львові проходив V Міжнародний багатожанровий інтернет-фестиваль-конкурс “Samocvity – Online”, в якому взяли участь понад 300 солістів та ансамблів малих форм (дуети, тріо, квартети) і близько 160 колективів з різних міст України та Європи.

Учасники показували свої творчі виступи в хореографічному, вокальному, інструментальному жанрах, театральному мистецтві, фольклорі та інших жанрах. Професійне журі переглянуло всі представлені відео-ролики і визначило переможців по вікових категоріях та жанрах.

Серед учасників фестивалю-конкурсу в номінації «Інструментальна музика. Фортепіано» (солісти, ансамблі) взяли участь учні Новопразької дитячої музичної школи Приютівської філії фортепіанний ансамбль у складі Кузьменко Ілля та Кузьменко Єсфір викладач Ткачова Е.В., та здобули перемогу – І місце.

Переможці отримали цінні нагороди, медалі та дипломи.

Вітаємо талановитих переможців Новопразької дитячої музичної школи Приютівської філії та бажаємо творчих злетів і наснаги!