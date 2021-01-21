Учні Олександрійської школи №9 – учасники проєкту “Творимо мистецтво в шкільному саду”

Команда Місто-сад оголосила переможців всеукраїнського конкурсу проєкту “Творимо мистецтво в шкільному саду”. У фіналі обрали 5 шкіл-переможців, з командами яких експерти будуть створювати виставки.

Фіналістів оголосили на офіційній сторінці організації Місто-сад. Вибір був серед майже сотні заявок. Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №9 – спеціалізована школа” Олександрійської міської ради Кіровоградської області – серед п’ятірки найкращих.

20 січня відбулася перша зустріч-знайомство з командою старшокласників. Серед них хлопці і дівчата 9 класів. Уже на першій зустрічі учні стали учасниками воркшопу від Алевтини Кахідзе. Художниця, запрошена мисткиня у команді організаторів проєкту, буде допомагати учням відкривати свій творчий потенціал і працювати над виставкою. Її відкриття планується у травні 2021 року, а поки школярі розпочинають свою співпрацю з командою ГО “Місто-сад” і освітній період підготовки.

Проєкт “Творимо мистецтво в шкільному саду” реалізується за підтримки Українського культурного фонду.