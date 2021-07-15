Україна 4.0.: форсайт-дослідження сільськогосподарської галузі на Кіровоградщині триває

У всіх регіонах України, у т.ч. й на Кіровоградщині, проходить форсайт-дослідження соціально-економічних змін ринку праці та виявлення актуальних і нових професійних кваліфікацій та цифрових навичок у працівників сільськогосподарської галузі.

Дане дослідження проводиться у рамках проєкту «Україна 4.0. Дослідження соціально-економічних змін та прогнозування потреб у професійних кваліфікаціях з цифровими навичками», що реалізується за підтримки Фонду імені Фрідріха Еберта спільно з Національним агентством кваліфікацій, Міністерством цифрової трансформації України та Державної служби зайнятості.

Опитування передбачає збір інформації від роботодавців сфери сільського господарства задля прогнозування траєкторії розвитку ринку праці України під впливом глобальних трендів (діджиталізації, розвиток Індустрії 4.0 та автоматизації робочих місць), а також прогнозування потреб ринку праці у професійних кваліфікаціях з цифровими навичками на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу.

Результати опитування будуть використані виключно в узагальненому вигляді лише для статистичних розрахунків та визначення трендів по галузі в цілому.

«Сподіваємось, що завдяки активній участі роботодавців та професійній експертній оцінці ми зможемо сформувати не тільки перелік затребуваних професій з цифровими навичками, які можуть знадобитись роботодавцям уже в найближчому діджиталізованому майбутньому, але й забезпечити навчання таких фахівців на постійній основі. Саме думка роботодавців буде врахована в рекомендаціях щодо розробки національних політик та формування переліку професій та навичок майбутнього на державному рівні», – говорить начальник відділу організації надання послуг роботодавцям обласного центру зайнятості Наталія Борисова.

Ми будемо вдячні роботодавцям, які винайдуть час для проходження опитування, адже їхня думка важлива для розвитку агросектору як в нашому регіоні зокрема, так і в цілому в Україні!