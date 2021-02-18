Україна домовилася з ОАЕ про взаємне визнання та обмін водійських посвідчень

Днями, в рамках офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Об’єднаних арабських еміратів, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та віце-прем’єр-міністр — міністр внутрішніх справ ОАЕ шейх Сейф Бін Заїд Аль Нагаян підписали Угоду про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом та Меморандум про взаєморозуміння між МВС України та МВС ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень.

Арсен Аваков підкреслив, що після підписання Меморандуму, водії можуть користуватися правами, які отримали у своїй країні.

«Відтепер туристи зможуть за своїми правами орендувати автомобіль, а резиденти та люди, які працюють в ОАЕ, зможуть безкоштовно і без іспитів обмінювати права на місцеві», — зазначив Арсен Аваков.

Нагадаємо, раніше угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія МВС уклало з урядом Італії, Туреччини та Іспанії. Тривають такі ж перемовини із Францією та Великою Британією, заплановано подальше розширення цієї правової бази на взаємини із іншими країнами.