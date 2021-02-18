Україна домовилася з ОАЕ про взаємне визнання та обмін водійських посвідчень

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Днями, в рамках офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Об’єднаних арабських еміратів,  міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та віце-прем’єр-міністр —  міністр внутрішніх справ ОАЕ шейх Сейф Бін Заїд Аль Нагаян підписали Угоду  про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом та Меморандум про взаєморозуміння між МВС України та МВС ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень.

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Арсен Аваков підкреслив, що після підписання Меморандуму, водії можуть користуватися правами, які отримали у своїй країні.

«Відтепер туристи зможуть за своїми правами орендувати автомобіль, а резиденти та люди, які працюють в ОАЕ, зможуть безкоштовно і без іспитів обмінювати права на місцеві», — зазначив Арсен Аваков.

Нагадаємо, раніше угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія МВС уклало з урядом Італії, Туреччини та Іспанії. Тривають такі ж перемовини із Францією та Великою Британією, заплановано подальше розширення цієї правової бази на взаємини із іншими країнами.

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