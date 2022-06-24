Україна – офіційний кандидат в Євросоюз!

Європейська Рада на саміті у Брюсселі 23 червня ухвалила остаточне рішення про надання Україні статусу кандидата в Європейський Союз.

Про таке рішення повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.

На це знадобилося 120 днів: Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року. А точніше – 30 років: вперше за історію незалежності Україна отримала рішення про те, що країна стане частиною ЄС. І це вже не «туманна» політична обіцянка, це не «співробітництво», не «східне партнерство”, як оголошувалося раніше, а реальний крок до членства.

Що дає статус кандидата? Спеціально для скептиків, які наголошують, що шлях від кандитатства до членства в ЄС через дуже важкі і складні бюрократичні процедури може тривати довгі роки і навіть десятиліття. Це справді може бути. Але кандидатство в ЄС дасть реальну користь вже найближчим часом. Воно відкриває нові економічні можливості: входження в єдиний ринок Євросоюзу, доступ до структурних фондів ЄС, кошти з яких будуть спрямовані на відбудову руйнувань, спричинених вторгненням Росії, і побудову сталої української економіки, допомога Евроспільноти у реформуванні держави, посилення національної безпеки держави та інше. (До речі, енергетична система України вже повністю інтегрована в європейську ще з січня 2022 року).

17 червня Європейська комісія порекомендувала надати Україні статус кандидата в ЄС за умови, що надалі в країні виконають низку важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами, корупцією та основоположними правами.

На жаль, за таке прискорене рішення (на його ухвалення пішло всього 4 місяці, тоді як Молдова, яка також отримала кандидатство на цьому ж самміті, чекала його роками) Україна заплатила і продовжує платити дуже дорогу ціну. Як прямо зазначив президент Франції Е.Макрон, «якби не війна, Україна б не отримала цей статус». З цим погоджуються й українські урядовці.