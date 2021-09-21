Україна переходить в жовту зону карантину

В Україні запроваджують жовтий рівень епідеміологічної небезпеки, повідомляє “Голос Громади”.

Таке рішення прийме комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«На засіданні комісії ТЕБ і НС з нуля годин 23 вересня на всій території країни буде введений жовтий рівень епідеміологічної небезпеки. У ньому бізнес буде вибирати: або працювати за обмеженнями, наприклад, в кінотеатрах 50% заповненості, або вакцинований колектив, і 100% заповненості» – зазначив Міністр охорони здоров`я Віктор Ляшко.

Міністр додав, що ті ж норми стосуються масових заходів, релігійних установ і закладів громадського харчування. Освітня сфера працюватиме, якщо в установі буде понад 80% вакцинованих педагогів.