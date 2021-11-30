Україна посилює правила в’їзду в країну через новий штам коронавірусу «Омікрон»

Українці, які повертаються з країн, де виявлено новий штам коронавірусу «Омікрон», мають пройти 14-денну самоізоляцію. Зокрема, це стосуватиметься тих, хто пробув за останні два тижні понад 7 днів у наступних країнах:

🔺Південно-Африканська Республіка

🔺Республіка Ботсвана

🔺Зімбабве

🔺Намібія

🔺Королівство Лесото

🔺Королівство Есватіні

🔺Республіка Мозамбік

Також МОЗ не рекомендує українцям подорожувати до цих країн зараз, оскільки нового штаму COVID-19 до кінця не вивчено. В Україні поки що його немає.

Незабаром список країн, після повернення з яких буде потрібна самоізоляція, можуть розширити.