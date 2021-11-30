Україна посилює правила в’їзду в країну через новий штам коронавірусу «Омікрон»

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Українці, які повертаються з країн, де виявлено новий штам коронавірусу «Омікрон», мають пройти 14-денну самоізоляцію. Зокрема, це стосуватиметься тих, хто пробув за останні два тижні понад 7 днів у наступних країнах:

🔺Південно-Африканська Республіка
🔺Республіка Ботсвана
🔺Зімбабве
🔺Намібія
🔺Королівство Лесото
🔺Королівство Есватіні
🔺Республіка Мозамбік

Також МОЗ не рекомендує українцям подорожувати до цих країн зараз, оскільки нового штаму COVID-19 до кінця не вивчено. В Україні поки що його немає.

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Незабаром список країн, після повернення з яких буде потрібна самоізоляція, можуть розширити.

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