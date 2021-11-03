Україна повністю забезпечена медичним киснем для хворих, які потребують кисневої терапії через COVID-19

Днями відновили роботу два найбільші виробники кисню. Обидва підприємства з середини жовтня проводили планові регламентні роботи.

Міністерство охорони здоров’я завчасно звернулося до них із проханням надати резервний запас кисню, щоб забезпечити ковідні лікарні до завершення регламентного обслуговування.

Наразі 35 підприємств в країні виробляють понад 400 т кисню на добу, абсолютна більшість з них працює на максимальну потужність.

На сьогодні вдалося забезпечити киснем більш як 38 тис. ліжок за допомогою централізованих систем, облаштовано понад 160 систем централізованого постачання кисню, додатково встановлено понад 130 кисневих станцій та більше як 150 кріогенних газифікаторів. При цьому кожна область вирішує самостійно, як розпоряджатися наданим киснем.

Для надання медичної допомоги хворим, які мають тяжкий та вкрай тяжкий перебіг хвороби, додатково, у визначені заклади охорони здоров’я, закуплено та поставлено близько 1 700 апаратів штучної вентиляції легень.

Загалом на потреби удосконалення систем киснепостачання цього року вже було виділено 1,148 млрд грн. Із них цієї осені в регіони направили майже 400 млн грн. Тобто місцева влада мала час встановити кисневі станції чи закупити балони.

Зважаючи на напружену ситуацію та підвищене споживання кисню, міністерство продовжує працювати над додатковим забезпечення киснем закладів охорони здоров’я, які лікують хворих на ковід.

Довідково:

Хвилі ковіду мають різний характер, тому необхідність у кисні залежить від їхньої інтенсивності. Хворий на ковід зараз споживає у 5-6 разів більше кисню, ніж у попередні хвилі.

Якщо на початку жовтня в Україні споживали 280 т кисню на добу, на середину – 330 т рідкого кисню, то зараз вже 367 т.