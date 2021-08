Українська письменниця зустрінеться з олександрійськими читачами

Олександрійська центральна міська бібліотека запрошує на творчу зустріч з українською письменницею Аліною Кривенець (Alina Ross), повідомляє «Голос Громади».

Молода, амбітна письменниця, журналістка та телеведуча, а до всього ще й інтернет-маркетолог Аліна Кривенець – наша землячка, народилася в Олександрії.

Свою творчість розпочала ще у 10 років, отримала перемогу у Всеукраїнському конкурсі прозових творів. Закінчила Київський Національний університет ім. Т.Г. Шевченка, працювала журналістом на телеканалах «1+1», «Перший діловий», розробила власний бізнесовий інтернет-проєкт «Откровенно PRO бизнес с Алиной Кривенец».

А літературний творчий доробок авторки – це роман «Дай мне знать, если все еще…» («Let me know if you still…») (2018), книга-кейс з інтернет-маркетингу «21 кейс интернет-маркетолога» (2019), психологічний роман «Два Ричарда» («The 2 Richards») (2019), «Любов народжується в мовчанні» (2021).

В Олександрії письменниця презентує свою нову книгу «Любов народжується в мовчанні».

Зустріч відбудеться 6 серпня о 16 годині в читальній залі центральної міської бібліотеки (вул. Г.Усика, 41).