«Українське радіо-1» повернулося в ефір Олександрійщини

У радіоефірі регіону Олександрійщини знову запрацював «Перший канал Українського радіо», повідомляє «Голос Громади».

Нагадаємо, радіоканал УР-1 поширювався на території нашого міста і регіону, починаючи з 2011 року, в ультракороткохвильовому (FM) діапазоні на частоті 101,3 мегагерц з Олександрійського ретранслятора. А з 1 березня цього року трансляція каналу була призупинена на невизначений термін, що викликало певну стурбованість радіослухачів. Як повідомив тоді на запит «Голосу Громади» провідний інженер Олександрійського ретранслятора Олег Струтинський, робота каналу УР-1 зупинена через модернізацію передавального обладнання. Коли відновиться робота, фахівець точно сказати не зміг, оскільки за його словами, все залежало не від керованого ним ретранслятора, а від строків поставки нового передавача та його монтажу, що забезпечували інші організації: «Можливо, десь через місяць-другий», – висловив тоді своє припущення О.Струтинський. Але насправді минуло значно більше часу – понад 5 місяців. Як пояснив наш співрозмовник, на плани і строки роботи з модернізації передавального обладнання непередбачувано вплинули карантинні обмеження.

І от нарешті кілька днів тому УР-1 на території Олександрійщини знову запрацювало. Тільки вже на іншій робочій частоті FM-діапазону – 87,6 мегагерц (його попередню частоту 101,3 Мгц з 1 березня і надалі використовує інший український радіоканал «Промінь»). Таким чином в нашому регіоні відтепер транслюється в FM-ефірі «повний комплект» суспільного мовника, тобто всі три канали Українського радіо: «Перший канал», «Радіо «Промінь» та «Радіо «Культура».

Нагадаємо, «Українське радіо» – єдиний в Україні суспільний мовник, він є некомерційним і не належить ні державі, ні олігархічним групам. А його Перший канал (УР-1) зокрема – це інформаційно-аналітичний канал, який залишається дуже фаховим, незалежним і політично неупередженим, безкомпромісним до будь-якої влади. До того ж контент Першого каналу надзвичайно цікавий та різноманітний: його складають новинні, освітньо-пізнавальні, соціально-політичні (в тому числі й з викривальною критикою політики), культурологічні, літературно-художні, спортивні, молодіжні та інші програми, які відповідають найширшим запитам слухачів незалежно від віку, статі, освітнього рівня. Крім FM-ефіру (87,6 Мгц) та проводової трансляції (яка ще ледь «жевріє» завдяки Укртелекому), програми УР-1 можна слухати в інтернеті наживо і в запису (у тому числі через спеціальний додаток на смартфоні) та навіть дивитися на спеціальному Youtube-каналі.