Українські дзюдоїсти виграли дев’ять медалей на Кубках Європи

Дев’ять нагород, з них – дві золоті, дві срібні та п’ять бронзових медалей здобули українські дзюдоїсти на двох турнірах Кубка Європи.

На Кубку Європи серед юніорів, який відбувся в іспанській Малазі, Антон Шугалєєв став єдиним українським дзюдоїстом, який піднявся на найвищу сходинку п’єдесталу турніру.

У ваговій категорії до 73 кг, Шугалєєв впевнено виграв всі чотири сутички, після чого у фіналі здолав німця Яно Руєбо, зумівши виконати кидок на іппон. Для Антона це вже друга поспіль перемога на Кубках Європи. В кінці квітня наш дзюдоїст тріумфував на аналогічному турнірі в Познані.

Срібним призером у ваговій категорії понад 100 кг став 19-річний суперваговик Олексій Галака, який поступився у фіналі майбутньому чемпіону змагань з Японії Міцукі Сугаварі.

Бронзові медалі вибороли Владислав Казіміров (до 73 кг) та Назар Вісков (до 60 кг).

Слідом за юніорами, українських шанувальників дзюдо порадували й наші кадети. На Кубку Європи у польському Б’єльсько-Б’яла українські спортсмени до 18 років завоювали одразу п’ять нагород, в тому числі – одну золоту.

На найвищу сходинку п’єдесталу піднявся Олександр Мартинчук, вигравши сумарно шість поєдинків у ваговій категорії до 55 кг. Для Олександра це перший успіх у кар’єрі на етапах Кубка Європи.

«Срібло» до скарбнички української команди приніс Ярослав Омельченко (понад 90 кг).

Бронзові нагороди завоювали Маргарита Мірошниченко (до 44 кг), Діана Семченко (понад 70 кг) та Олексій Болдирєв (до 90 кг).

Вітаємо спортсменів та тренерський склад зі здобутими нагородами!