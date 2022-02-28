Українські кібервійська «хакнули» телефони вищих кремлівських бонз і пропонують з ними порозмовляти
Про це повідомляють ряд українських ЗМІ за інформацією радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.
“Кожен, хто хоче, може зайти в телеграмі у чат-бот, де можна просто знайти телефони чиновників”, – пише він у своєму телеграм-каналі.
“Далі берете номер прессекретаря Путіна Пєскова, телефонуєте йому вдень, вночі й розповідаєте все, що ви думаєте про підступний напад на Україну”, – додає Геращенко.
Посилання на чат-бот:
https://t.me/gov_rf_bot
Інструкція:
https://www.facebook.com/victor.andrusiv/posts/10159857031719146
Нагадаємо, ще раніше Угруповання хакерів Anonymous записало особисте звернення, адресоване президентові Росії Володимиру Путіну, який 24 лютого оголосив війну Україні.
У відео, оприлюдненому в YouTube, хакери закликають його припинити атакувати Україну і погрожують серйозними наслідками, якщо він цього не зробить.