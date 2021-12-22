Українські жінки стають військовозобов`язаними: список професій

В Україні нещодавно набув чинності список спеціальностей та професій військовозобов’язаних. За яким жінок ставитимуть на військовий облік.

Роботодавець має проконтролювати, щоб жінки, які вже працюють на підприємстві з такого списку, стали на військовий облік. Під час прийняття на роботу у жінок перевірятимуть наявність документів та позначок про взяття на військовий облік. Комісаріати будуть ставити жінок на облік за двох умов:

посада чи спеціальність є у списку,

жінка придатна до проходження військової служби за станом здоров’я та віком. Стан здоров’я визначить військово-лікарська комісія, граничний вік перебування у запасі – 60 років.

Перелік, затверджений наказом Міноборони від 11.10.2021 № 313, охоплює сотні спеціальностей та професій, наприклад, на облік мають стати:

головний бухгалтер,

менеджери,

начальник юридичного відділу.

З повним списком спеціальностей та професій можна ознайомитись за посиланням.

