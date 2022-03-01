Українських повітряних «привидів» стане значно більше!

Країни-партнери передадуть українській армії 70 літаків – МіГ-29 та Су-25.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

“Привидів Києва” тепер стане більше! Плюс 70 літаків для української армії! Наші партнери передають нам МіГ-29 та Су-25! У разі потреби вони зможуть базуватись на польських аеродромах, з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання на території України”, – ідеться у повідомленні та відзначається, що це дуже суттєва допомога.

Зокрема повідомляється, що Болгарія передасть 16 одиниць МіГ-29 і 14 одиниць Су-25, Польща – 28 одиниць МіГ-29, Словаччина – 12 одиниць МіГ-29.

Крім того, як повідомляють офіційні ЗМІ, Президент Володимир Зеленський продовжує наполягати на повному закритті неба для російських ракет, літаків і гвинтокрилів.

МіГ-29 – багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Перебуває на озброєнні багатьох країн світу, у тому числі й України.

Су-25 – одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі, а також знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об’єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні повільні цілі (гелікоптери і транспортні літаки).