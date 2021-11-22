Українським пенсіонерам загрожує позбавлення виплат: нові вимоги до стажу. Роз`яснення

Вимоги до стажу підвищуватимуться щорічно (поки не становитимуть 35 років).

Вимоги до стажу для виходу на пенсію в Україні з 60 років посилюють. Люди будуть змушені працювати ще кілька “зайвих” років.

Як випливає з ухваленого Верховною Радою закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, нові нормативи набирають чинності з січня 2022 року.

Стаж для виходу на пенсію: що змінюється

Нововведення передбачають, що вимоги до стажу підвищуватимуться щорічно (поки не становитимуть 35 років).

2022-го вийти на заслужений відпочинок у 60 років зможуть лише ті, хто має 29 років стажу (у 2021 році стаж становив 28 років).

Українцям світить доопрацювання до стажу:

до 63 років будуть без пенсії ті, хто 2022-го досягнуть 60-річчя і матимуть від 19 до 29 років стажу;

до 65 років працюватимуть ті, хто має від 15 до 19 років стажу та досягли 60-річчя 2022-го.;

без пенсії залишаться ті українці, які мають менше 15 років стажу (вони зможуть претендувати лише на допомогу для осіб, доходи яких не покривають навіть прожитковий мінімум і які втратили працездатність).

Нестача стажу: алгоритм дій



добровільна оплата до Пенсійного фонду 22% від мінімальної зарплати (1320 грн) щомісяця для зарахування стажу;

для осіб пенсійного віку є можливість докупити стаж (вартість місяця становить 44% від мінімальної зарплати (1640 грн).