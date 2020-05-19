Українським водіям ускладнили процедуру оскарження в суді штрафу за порушення ПДР

З 18 березня Верховний суд змінив правову позицію. Тепер у разі оскарження постанов поліції потрібно сплатити судовий збір у розмірі 420 грн – раніше, за оскарження постанови поліції судовий збір платити не потрібно було, повідомляє «Голос Громади».

Отже, відповідно до позиції Великої палати, за подання позову в суд про скасування штрафу поліції за порушення ПДР громадянин повинен сплатити 420 грн. судового збору. (При середніх штрафах від 170 до 425 грн).

Постанова набрала законної сили з дати її прийняття й оскарженню не підлягає, зазначили у відомстві «Дорожній адвокат».