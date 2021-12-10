Українців штрафуватимуть до 51 000 за заперечення збройної агресії Росії

Кабмін схвалив два законопроєкти про відповідальність за публічне заперечення збройної агресії Росії проти України та публічне заперечення тимчасової окупації Росією Криму та частини Донбасу. Законопроєкти направлено до Верховної Ради.

За публічне заперечення агресії та окупації хочуть штрафувати від 17 до 34 тис. грн, за повторне порушення – від 34 до 51 тис. грн українських та іноземних публічних діячів; осіб, уповноважених виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, політично значущих осіб.