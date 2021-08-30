1 вересня 2021 в Україні почнеться добровільна податкова амністія. Тепер протягом року всі, хто десятиліттями не платили податки з доходів, матимуть право легалізувати свої доходи.
Міністр фінансів Сергій Марченко назвав ряд причин, чому потрібно буде скористатися можливістю добровільно задекларувати свої доходи.
«… в подальшому буде все складніше розмістити готівку в банківських установах або придбати власність, якщо громадянин не мав офіційного доходу. Громадяни, які скористаються цією можливістю, зможуть спокійно розпоряджатися своїми активами. Для них це буде чиста фінансова історія ».
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