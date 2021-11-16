Укрпошта анонсувала новий формат доставки документів

Поштовий оператор 16 листопада анонсував пілотний запуск нової послуги « Укрпошта Документи » спеціально для підприємців, МСБ, ФОПів, нотаріусів, державних, юридичних компаній, комунальних підприємств та всіх, хто має необхідність обмінюватися паперовими оригіналами документів.

Відправлення «Укрпошта Документи» – це внутрішнє реєстроване відправлення з вкладенням документів на паперовому носії, що приймається, перевозиться і доставляється найшвидшим способом – до 2 робочих днів у межах обласного центру, області та між обласними центрами. На відправлення діятиме єдиний тариф без поділу на діапазони по вазі та на географічні зони: відправити документи загальною вагою до 1 кг можна буде всього за 35 гривень в межах України .

Також за додаткову плату можна замовити зворотну доставку та адресну доставку документів.



«Близько 53% відправлень Укрпошти складає кореспонденція. Йдеться, в основному, про різні документи, які відправляють юридичні особи своїм партнерам і контрагентам. Раніше для таких потреб використовувалися рекомендовані відправлення, ціна на які залежала від ваги і ще ряду факторів. Ми ж прагнемо спрощувати для наших клієнтів всі процеси, тому зробили нову універсальну послугу «Укрпошта Документи» з єдиним тарифом і зручними для клієнтів способом оформлення. В послугу вже закладено sms-інформування про доставку відправлення і є низка додаткових послуг, таких як зберігання відправлення, зворотна доставка. А для тих відправлень, які яких оформлені через особистий кабінет на сайті www.ukrposhta.ua або прикладний програмний інтерфейс АТ “Укрпошта” (АPI) надається знижка у розмірі 5%», – прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.



Переваги «Укрпошта Документи»:

· єдиний тариф за 1 кг без поділу на діапазони по вазі та на географічні зони

· вартість пакування включена в тариф

· відсутність контроля зважування (тільки, якщо є сумнів щодо перевищення максимальної ваги відправлення – 1 кг)

· комісія за оголошену цінність (фіксована оголошена цінність 500 грн) включена до тарифу

· адресна доставка по всій території України

· оформлення опису вкладення в АРІ

