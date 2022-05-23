Укрпошта, МЗС та студія FFFACE.ME оживили марку з кораблем: тепер можна побачити на власні очі, як тоне «москва»

Відтепер кожен охочий зможе подивитися, як тоне флагман чорноморського флоту вмф росії ракетний крейсер «москва». Все, що для цього потрібно, — навести Instagram фільтр (https://www.instagram.com/ar/765620088154567/) на зображення марки з кораблем. Це може бути реальна марка або будь-який мерч, навіть зображення на вашому комп’ютері. Маску доповненої реальності розробила студія FFFACE.ME, а скористатися нею можна на офіційній сторінці Укрпошти @ukrposhta

Відео: https://www.instagram.com/tv/Cd0kj_wqurz/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Маска має два режими – для основної та селфі камери. Тому кожен користувач зможе приміряти військовий шолом і відчути себе тим самим військовим на березі моря, який жестом вказує напрямок руху ворожого корабля. А також, перемкнувши ефект, дивитися, як тоне російський корабель, підбитий українськими героями.

Маска буде доступна двома мовами — українською та англійською. Українською її можна на офіційній сторінці Укрпошти в Instagram. Для цього потрібно зайти в сторіз та зберегти ефект за посиланням (https://www.instagram.com/ar/765620088154567/ ). Англійською маска незабаром буде доступна на офіційній сторінці України в Instagram.

Нагадаємо, 12 квітня Укрпошта випустила першу марку в умовах воєнного стану «Русскій воєнний корабль, іді …!». Ажіотажу марка набула наступного дня, коли українськими військовими було знищено ракетний крейсер «москва» — саме той, що атакував о. Зміїний та був зображений на марці.

Довідково:

Ukraine.ua – цифрова екосистема, яка об’єднує офіційні канали комунікації України для міжнародної аудиторії — сайт Ukraine.ua, офіційний сайт про війну https://war.ukraine.ua/ та сторінки в Instagram, Facebook, Spotify, LinkedIn та TikTok. Проєкт розвиває Міністерство закордонних справ України. З початку повномасштабної війни екосистема Ukraine.ua охопила понад 430 мільйонів людей у світі.

FFFACE.ME – міжнародна студія з офісами в Берліні та Києві, що створює фільтри доповненої реальності, цифровий одяг, віртуальних інфлюенсерів та проєкти у Metaverse. Серед клієнтів: Pepsi, Puma, Visa, Meta, Viber, Ogilvy, Havas, Monobank, Depositphotos, Luxoptica, Anex, Lenovo, LG, Huawei, Skylum, Lyle & Scott, Bird, Avon, Maybelline, Wella, Beko, Ahmad, Borjomi, La Roche-Posay, Pokermatch, Bosch, Porsche.