Укрпошта приймає тисячу за вакцинацію для оплати передплати на періодику

Відтепер українці можуть витратити 1000 грн за вакцинацію від COVID-19 на передплату газет та журналів в Укрпошті.

Кабінет міністрів розширив перелік товарів і послуг, на які можна витратити ці кошти, до якого, зокрема, ввійшла і передплата періодичних друкованих видань. Відповідна постанова набуде чинності 14 лютого.

В Укрпошті можна витратити отримані в рамках програми єПідтримка кошти на періодику та передплатити онлайн будь-які періодичні видання з поточних місяців 2022 року.

Серед переліку видань широкий вибір популярних видань: місцева преса, періодика для дітей, тематичні видання тощо. Передплати газети чи журнали можна для себе, батьків, рідних та близьких, а також як благодійну передплату на адреси дитячих будинків-інтернатів України. Більш детально за посиланням https://www.ukrposhta.ua/ua/periodychni-vydannia.

«Наразі розрахуватися карткою єПідтримка можна при оформленні передплати онлайн. Це гарна можливість для тих українців, які не вирішили на що витратити «тисячу», оформити річну передплату для своїх менш діджитальних родичів, наприклад, бабусь та дідусів, які мешкають в селах. Так само це і гарний спосіб для молоді передплатити суспілно-політичні тижневики – в нашому каталозі понад 3500 індексів, тому кожен знайде видання собі до смаку», – відзначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Оформити передплату на видання можна через сервіс «Онлайн-передплата» на сайті Укрпошти, маючи карту єПідтримка.

Коштами можна буде скористатися впродовж 9 місяців з моменту зарахування на картку. Ліміт за оплатою обраних видань карткою єПідтримка дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна обрати будь-які видання вартістю до 1000 грн і оплатити їх на сайті Укрпошти, зазначивши номер картки єПідтримка.

“Вже 8,3 мільйонів українців скористалися послугою єПідтримка у Дії та витратили 2,7 мільярдів гривень. Найчастіше українці витрачають кошти на книжки, кінотеатри та театри, мандрівки потягом, спортзали та ліки. Нагадаю, що скористатися послугою можна до кінця 2022 року. Також подовжився термін використання коштів. Тепер гроші єПідтримки можна буде витратити впродовж 9 місяців із дня зарахування замість 4”, – зазначив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік.

Для оформлення замовлення необхідно зробити наступні кроки:

Крок 1. Перейти за посиланням https://peredplata.ukrposhta.ua/ та обрати необхідні видання, додавши їх до кошика.

Крок 2. Вказати період, упродовж якого хочете отримувати видання.

Крок 3. Оформити замовлення, вказавши контактні дані отримувача та спосіб доставки.

Крок 4. Зазначити реквізити карти єПідтримка та провести оплату, натиснувши «Оплатити».

Докладніше про те, як отримати спеціальну картку єПідтримка за вакцинацію від COVID-19 можна на сайті єПідтримка.

Усі запитання та інструкцію із оформлення онлайн-передплати можна знайти за цим посиланням.