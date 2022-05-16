Укрпошта розпочинає народне голосування за визначення тематики наступної поштової марки України часів воєнного стану

Укрпошта запрошує усіх охочих, як українців, так і закордонних друзів, обрати тему наступної поштової марки України.

Голосування розпочалося 14 травня у додатку Дія та на офіційних сторінках Укрпошти в соціальних мережах, і триватиме до 21 травня включно. Тематика, яка набере найбільшу кількість голосів, стане темою четвертого поштового випуску Укрпошти часів воєнного стану.

Для розробки ескізу поштової марки на визначену народним голосуванням тематику Укрпошта оголосить відкритий конкурс для усіх бажаючих. Право визначити кращий ескіз також буде надано громадськості.

На вибір респондентів Укрпошта пропонує п’ять тем:

№1. Героям Слава! (присвячена Збройним Силам України).

№2. Путін, Москва палає, Гаага чекає.

№3. Найвідоміший песик у світі – пес Патрон.

№4. Пісня «Ой, у лузі червона калина…».

№5. Доброго вечора, ми з України!

Результати народного голосування будуть оприлюднені 22 травня на офіційній сторінці Укрпошти в Facebook.

Введення в обіг четвертої поштової марки України часів воєнного стану планується у червні-липні. Тираж та номінальну вартість поштової марки буде повідомлено додатково.