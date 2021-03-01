Укрпошта стала логістичним партнером OLX.UA

З 1 березня всі замовлення на онлайн-майданчику OLX можна буде надсилати та отримувати Укрпоштою. Протягом місяця доставка буде безкоштовною.

З 1 березня Укрпошта розпочала тісну співпрацю з одним із найбільших онлайн-бізнесів – OLX Україна. Усі відправлення з OLX доставляються у рамках послуги «Укрпошта Експрес» у найкоротші терміни: до 2 днів у межах обласного центру, області та між обласними центрами та від 3 днів у межах України.

«За усіма законами економіки успіх компанії вимірюється її прибутками. І за цим критерієм в Укрпошти все добре ще з 2019 року. Але для мене та команди більш цінний інший фактор – довіра наших клієнтів: як великих онлайн-магазинів, так і малих підприємців. Адже коли бізнес обирає нас як логістичного партнера, він довіряє нам своїх клієнтів. А це найвище визнання. Укрпошта сьогодні у змозі виправдати цю довіру, забезпечуючи якісну та швидку доставку. Більше того, ми відкриваємо доступ до 10-мільйонної аудиторії українців у найвіддаленіших куточках країни. Тільки за 2020 рік це оцінили вдвічі більше корпоративних клієнтів, ніж рік до того, і ми на цьому не зупиняємось. Тож нехай наша співпраця з ОLX стане знаком для кожного, щоб почати користуватися Укрпоштою, якщо досі цього не зробили», – зазначив Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти.

Упродовж березня Укрпошта доставлятиме замовлення безкоштовно. З 1 квітня вартість доставки буде фіксована, незалежно від ваги* і пункту відправлення покупця чи продавця.

«Організація зручної та швидкої екосистеми онлайн-покупок повинна стати пріоритетом для кожного бізнесу, – розповідає Катерина Онищенко, генеральний директор OLX Україна та Центральна Азія. – Лише за минулий рік кількість онлайн-замовлень з послугою OLX Доставка зросла на 90%, до 300 тис. угод на місяць. Це підтверджує, що українці готові оплачувати онлайн, а доставка буде найбільш передбачуваним та безпечним методом здійснення угод».